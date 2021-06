Un weekend a due facce: sabato caldo africano e domenica forti temporali

admpumiddle

Il bel tempo tarda a palesarsi: il prossimo weekend sarà contraddistinto da un tempo a due facce: se sabato si avrà l'apice dell'ondata di caldo africano, da domenica inizierà una fase fortemente temporalesca almeno su mezza Italia.Il team del sito www.iLMeteo.it informa che l'ondata di calore africano che inizierà giovedì 3 giugno avrà il suo apice nella giornata di sabato con temperature massime fino a 33°C al Nord e fino a 31°C al Centro-Sud.Da domenica il tempo tornerà a cambiare e con esso anche le temperature; infatti, l'ingresso in quota di aria più fresca di origine atlantica connessa all’arrivo di una perturbazione, favorirà la formazione di numerosi temporali che nelle ore pomeridiane scoppieranno su Alpi, Prealpi, Appennini centrali e zone limitrofe ad essi.Localmente i temporali potranno spingersi fin verso le zone pianeggianti, accompagnati anche da grandinate e improvvisi colpi di vento.Le temperature subiranno una fisiologica diminuzione dove agirà il maltempo. Questa situazione di accesa instabilità si accentuerà ulteriormente nella prossima settimana, pur sempre in un clima relativamente caldo su tutte le regioni.Nel dettaglioAl nord: più instabile sui rilievi del Piemonte occidentale, sole altrove. Al centro: piovaschi in Sardegna, nubi sparse altrove. Al sud: un po’ instabile sulla Sicilia, a tratti nuvoloso altrove.Al nord: isolati temporali sulle Alpi, sole e caldo altrove. Al centro: sole e caldo estivo. Al sud: soleggiato.Al nord: temporali pomeridiani sulle Alpi, sole e clima estivo altrove. Al centro: sole e caldo estivo. Al sud: bel tempo.picco del caldo,fortemente temporalesca.