Continuano a svuotarsi i reparti Covid: 3.937 nuovi contagi e 121 morti

admpumiddle

outstream

La curva del contagio in Italia continua a scendere progressivamente, con il tasso di positività che si attesta ormai da giorni stabilmente sotto il 2%.Sono 3.937 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia a fronte di 260.962 tamponi eseguiti. Il tasso di positività si attesta all'1,5%, in leggero aumento rispetto all'1,3% di martedì. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 121, per un totale di 125.622 dall'inizio della pandemia. I guariti odierni sono 11.930. Calano di 45 unità le terapie intensive, mentre sono 439 in meno i ricoveri negli altri reparti Covid.Gli attualmente positivi sono 260.029, cioè 8.116 in meno, mentre tra dimessi e guariti arriviamo a quota 3.816.176 da inizio pandemia. Il totale dei casi è di 4.201.827.In Lombardia il numero più alto di nuovi casi, con 666 contagi nelle ultime 24 ore su 42.222 tamponi effettuati. In seconda posizione la Campania (483 nuovi casi su 18.58 test), seguita dalla Sicilia, con 375 casi su 20.628 tamponi.