Continua la discesa del Covid: calano i ricoveri in ospedale ma altri 125 morti

Un miglioramento lento ma costante: sono 4.717 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Effettuati in tutto 286.603 tamponi, con una percentuale di positivi pari all'1,6%, in discesa dopo l'1,9% di venerdì.

I guariti sono 12.633 e gli attualmente positivi 283.744, cioè 8.044 in meno rispetto a venerdì. Diminuiscono ancora i ricoveri: 39 in meno in terapia intensiva, 437 in meno negli altri reparti.

Purtroppo altri 125 decessi.

Ricoveri in discesa - Tra tutti i positivi, nei reparti d'urgenza si trova lo 0,5% mentre il 3,34% è ricoverato in altri reparti e il 96,15% si trova in isolamento domiciliare. In terapia intensiva i pazienti Covid sono in tutto 1.430, con 64 nuovi ingressi giornalieri (venerdì erano stati 51). I malati ricoverati con sintomi in tutta Italia sono ora 9.488.

In Lombardia 828 nuovi casi - La Lombardia è sempre la Regione con il maggior numero di casi, 828 nelle ultime 24 ore su 47.376 tamponi, seguita dalla Campania (565 nuovi contagi) e dal Lazio, a quota 494.