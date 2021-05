La donna che ha ricevuto quattro dosi di vaccino: "Sono sotto shock, ho avuto paura di morire"

admpumiddle

E’ il secondo caso dopo la ragazza 23enne, che qualche giorno fa aveva dichiarato di stare male per le quattro dosi di Pfizer iniettatele.

Oggi parla la donna 67enne che ha ricevuto, anch’essa, quattro dosi.

“Ho avuto molta paura, e anche l’infermiere era spaventato. Mi sento bene, devo dire. I parametri buoni ma mi terranno in ospedale anche stanotte. Sono sotto shock”.

Si chiama Gigliola, e lunedì ha ricevuto per errore quattro dosi di vaccino a Livorno (il caso analogo era avvenuto sempre in Toscana, a Massa).

L’infermiere che stava vaccinando la 67enne non si è accorto che la fiala di non era stata diluita e per sbaglio l’ha iniettata tutta. Su quei momenti, la signora racconta:

“Se ne sono accorti subito. Hanno detto che c’è stato un errore, che dovevano verificare se le dosi che mi avevano fatto erano corrette”.

A chi le domanda cosa farà e quale sia stata la reazione della sua famiglia, replica:

“Non lo so ancora, per il momento non ci penso [...] I miei familiari sono arrabbiati, però mi fanno coraggio”.