Pioggia e maltempo persistenti: precipitazioni per tre giorni di fila su tutta Italia

Nonostante la primavera inoltrata la pioggia non sembra dar tregua all'Italia. Il bel tempo cerca in tutti i modi di conquistare il Paese, ma non è abbastanza forte da impedire numerose incursioni instabili.Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che nei prossimi giorni ci saranno altre occasioni per assistere a fenomeni meteo a tratti molto forti. La prima scarica di temporali con possibili grandinate è attesa nella giornata odierna, soprattutto al Nord, dapprima su Alpi e Prealpi poi in serata pure su pianura lombarda, veneta, friulana e infine emiliana.Mercoledì sarà il turno degli Appennini centrali e ancora del Triveneto, mentre Giovedì anche di quelli meridionali, con il Maestrale che farà da miccia allo scoppio di fenomeni temporaleschi pomeridiani.Dopo una pausa più asciutta e soleggiata in quel di venerdì, nel corso del weekend altri temporali andranno a minacciare il tempo, soprattutto sui settori alpini, prealpini e soltanto localmente sulla Pianura Padana.In questo contesto le temperature si manterranno miti di giorno e via via più fresche di notte; entrambi i valori continueranno a trovarsi sempre sotto la media del periodo.Al nord: entro sera peggiora con temporali su Lombardia, Triveneto e poi Emilia Romagna. Al Centro: bel tempo. Al Sud: soleggiato.Al nord: dal pomeriggio peggiora su Est Lombardia e Triveneto con temporali. Al centro: piogge o temporali sugli Appennini e localmente su Marche e Abruzzo. Al Sud: soleggiato.Al nord: qualche temporale sui rilievi del Triveneto, sole altrove. Al centro: temporali sugli Appennini. Al sud: temporali su Campania, Basilicata, Murge e Calabria.Da venerdì più asciutto e soleggiato.