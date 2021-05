Giornata contro l'omofobia, Biden: "Sarò sempre a fianco della comunità Lgbt"

admpumiddle

Attraverso un comunicato stampa, il presidente americano Joe Biden ha espresso, assieme alla moglie Jill, il suo supporto ai diritti della comunità Lgbt negli Stati Uniti, in occasione della Giornata internazionale contro l'omofobia, la transfobia e la bifobia.

La giornata ricorda l'anniversario della decisione dell'Organizzazione mondiale della sanità di non considerare "l'omosessualità", un disturbo mentale.

"Tanto è cambiato per la comunità Lgbtqi+ da quel giorno - non solo nelle nostre leggi, ma nei cuori e nelle menti del popolo americano", ha ribadito il presidente nella dichiarazione.

"Attivisti coraggiosi in America e in tutto il mondo hanno sostenuto il progresso e vinto". Il presidente ha aggiunto: "La mia amministrazione sarà sempre al fianco della comunità Lgbtqi+" e ha sollecitato il Congresso ad approvare "l'Equality Act, che proteggerebbe i diritti civili sulla base dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere per tutti gli americani ".

L'Equality Act mira a garantire parità di accesso ad alloggi e servizi anche per gli omosessuali.