Maltempo in tutta Italia: le previsioni della settimana

La primavera italiana quest'anno sta mostrando il lato meno fiorente e soleggiato, continuano infatti a prevalere temperature sotto media, piogge e temporali.Il nostro Paese infatti è raggiunto a ripetizione da una sfilza di impulsi perturbati generati da un centro depressionario che staziona da parecchi giorni nei pressi del Regno Unito. Almeno fino al weekend il tempo risulterà spesso instabile e a tratti pure perturbato, non solo al Nord e su parte del Centro, ma stavolta anche al Sud.Il team del sito www.iLMeteo.it informa che dopo un giovedì che trascorrerà con un nuovo intenso peggioramento al Nord (soprattutto sul Triveneto) e su parte del Centro, da venerdì l'ennesima perturbazione nordatlantica raggiungerà l'Italia a suon di rovesci e temporali che soprattutto dal pomeriggio dal Nord e dalla Sardegna si estenderanno gradualmente verso il resto del Centro e a fine giornata pure al Sud.Il fronte instabile lascerà il Paese nella giornata di sabato con temporali al Sud e gli ultimi sul Triveneto, poi domenica una provvidenziale rimonta dell'alta pressione farà migliorare il tempo su gran parte delle regioni, anche con un clima un po’ più caldo.Temperature ancora sotto la media del periodo con valori massimi che si attesteranno attorno ai 17-20°C, davvero pochi per essere a metà maggio.Nel dettaglioGiovedì 13. Al nord: tempo via via più instabile su Lombardia e Nordest con piogge o temporali dal pomeriggio e poi sera.Al centro: a tratti instabile sugli Appennini e zone limitrofe e sul Lazio.Al sud: qualche temporale sul basso Tirreno.Venerdì 14.Al nord: molto instabile su tutte le regioni.Al centro: peggiora dalla Sardegna verso il resto delle regioni.Al sud: peggiora verso sera su tutte le regioni.Sabato 15.Al nord: un po’ instabile sul Triveneto, sole altrove.Al centro: soleggiato.Al sud: ultimi temporali mattutini.Domenica altri temporali al nord.