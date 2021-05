Per onorare Livatino in Vaticano nasce il gruppo "scomunica mafie"

admpumiddle

Il Dicastero per Servizio dello Sviluppo Umano Integrale ha istituito oggi un Gruppo di lavoro sulla sulla 'scomunica alle mafie'.

La Chiesa ha compiuto questo gesto simbolico quanto concreto, nel giorno della beatificazione di Rosario Livatino, primo magistrato beato nella storia della Chiesa he ha esercitato coraggiosamente la professione come missione, ucciso dalla mafia nel 1990 proprio per il suo servizio alla comunità.

L'obiettivo è quello di "approfondire il tema, collaborare con i vescovi del mondo, promuovere e sostenere iniziative". Della commissione, creata nel Dicastero per lo Sviluppo Umano, fanno parte l'arcivescovo di Monreale (Palermo), Michele Pennisi, l'ex magistrato Giuseppe Pignatone, don Luigi Ciotti, Rosy Bindi e Vittorio Alberti.

"L'iniziativa è un ulteriore passo dell'impegno su queste tematiche del Dicastero presieduto dal cardinale Peter Turkson che aveva gia' dato vita, nell'agosto 2018, a una rete globale internazionale contro corruzione, criminalita' organizzata e mafie", si legge nella nota della diocesi.