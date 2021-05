La Svizzera non apprezza Biden: "La sospensione dei brevetti non è la strada giusta"

admpumiddle

In una dichiarazione trasmessa all'agenzia Keystone-ATS, la Segreteria di Stato dell'economia (Seco) ha ritenuto "significativo" l'annuncio che gli Stati Uniti sono a favore della revoca dei brevetti per i vaccini anti-Covid.

Per la Svizzera la sospensione della proprietà intellettuale sui vaccini non è la soluzione giusta.

Tuttavia, in seguito all'apertura sul tema da parte degli Stati Uniti, la Confederazione valuterà "la nuova posizione" di Washington.

Per la Seco, tuttavia, questa sospensione temporanea non garantirà un accesso "equo, economico e rapido" ai vaccini e ad altre tecnologie contro la pandemia.

Per la Confederazione non esiste infatti una soluzione semplice, poiché ci sono numerosi elementi da considerare.

Il presidente della Confederazione Guy Parmelin, intervistato oggi alla Srf ha difeso le protezioni sui brevetti. Secondo il capo del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (Defr), ciò è "necessario" per l'innovazione.

Didier Chambovey, ambasciatore elvetico presso l'Organizzazione mondiale per il commercio (Wto), ha dal canto suo ribadito a più riprese che le aziende farmaceutiche non dovrebbero essere dissuase o scoraggiate dall'investire nell'innovazione e nella ricerca di nuovi farmaci.

La decisione potrebbe anche portare a problemi in future pandemie, ha avvisato invece Felix Addor, sostituto direttore dell'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (Ipi).

È infatti da chiedersi quale possa essere il contributo di alcuni attori in gioco se poi le regole vengono sospese in corsa.

La Svizzera - che sulla questione ha ricevuto critiche a livello nazionale e internazionale - si è tuttavia detta "pronta" a continuare le discussioni avviate all'interno del Wto.

La Confederazione si è poi difesa ricordando il sostegno di Berna a diverse iniziative volte ad aumentare le capacità di produzione dei vaccini e una loro equa distribuzione. Citando il programma Covax e i milioni di franchi - in totale 700 - destinati a varie iniziative internazionali (fra le quali, con 300 milioni, l'"Access to Covid-19 Tools Accelerator") per frenare la pandemia, le autorità elvetiche hanno segnalato diversi problemi riscontrati a livello globale che vanno dalla fornitura di dosi all'attuazione delle campagna di vaccinazione nei vari Paesi.

