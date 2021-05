La gioia di Zingaretti: "Nel Lazio immunità di gregge in tempi brevissimi"

admpumiddle

La Regione Lazio, in base agli ultimi numeri del pallottoliere delle vaccinazioni, è in testa e a breve potrebbe aprire le vaccinazione erga omnes senza più distinzioni di età, ovviamente appena il piano vaccinale nazionale lo consentirà.“Noi se corriamo e andiamo avanti con l’arrivo dei vaccini penso (che l’immunità di gregge) sia un obiettivo raggiungibile in tempi brevi”. Così il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, intervenendo alla trasmissione Agorà su Rai Tre.Se la Lombardia la raggiungerà per prima? “Me lo auguro. Noi dobbiamo smetterla con questa competizione, è una bella notizia”, ha risposto.Il presidente della Regione ha proseguito: “Se i nuovi casi stanno scendendo e il numero delle vittime cala è anche perché c’è il coprifuoco: la rimozione di alcune misure deve essere sempre legata ai numeri dei contagi”.