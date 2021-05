(Quasi) tutta Italia in zona gialla: ecco tutte le regole da seguire

admpumiddle

I dati in miglioramento fanno ben sperare e da oggi quasi tre quarti dell’Italia si trova in zona gialla: regole per spostamenti 'liberi' e ristoranti aperti a pranzo e cena da Lombardia a Lazio, da Campania a Veneto.

La zona arancione -con bar e ristoranti chiusi, regole più restrittive e spostamenti più limitati- comprende Sardegna, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Valle d'Aosta sola in zona rossa con divieti e misure più rigide.

L'Italia inizia la settimana con una mappa in prevalenza gialla, dopo gli ultimi dati covid del monitoraggio.

A livello nazionale, l'ultimo report ha registrato l'indice Rt a 0.85 e l'incidenza a 146 casi su 100mila abitanti.

Il weekend si è chiuso con una giornata caratterizzata da 9.148 contagi e 144 morti, con un tasso di positività al 5,8%: si tratta di dati probabilmente condizionati dal 'ritmo ridotto' legato al primo maggio.