Zingaretti: "Nel Lazio possiamo arrivare a 100 mila vaccinazioni al giorno"

admpumiddle

Mentre il traguardo delle 500mila vaccinazioni nazionale promesse dal commissario Figliuolo per metà aprile è risultato una chimera, il modello delle vaccinazioni in Lazio funziona bene.

Il governatore Nicola Zingaretti ha in mente un obiettivo importante: "Pronti per la zona gialla. Nel Lazio abbiamo lottato per questo e siamo la Regione italiana che è rimasta per più tempo in giallo. Un record per cui va detto grazie ai cittadini e che ci ha permesso di difendere economia, lavoro, diritto allo studio. Oggi siamo a oltre 1milione 725 mila vaccini e possiamo arrivare a 100mila somministrazioni al giorno quando ci saranno le dosi. 530 milioni di euro di ristori, anche per tante persone e categorie che rischiavano di non avere alcun sostegno. Con massima attenzione alla scuola. Vaccinati tutti i docenti prenotati, tamponi gratis senza prescrizione per studenti e insegnanti, 52,5 milioni per potenziare il trasporto pubblico dei Comuni; 4,2 milioni per voucher taxi ai docenti di Roma con 3500 docenti aderenti e oltre 5000 corse già effettuate; 3,6 milioni per voucher ncc a disposizione dei docenti del resto del Lazio".

outstream

Il presidente della regione Lazio conclude il suo post su Facebook: "Con la responsabilità di tutti ce la faremo. Usciamo insieme dall'incubo. Apriamo alla vita, al lavoro, allo studio. Non apriamo al Covid. Dipende da noi".