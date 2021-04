Altri 13.158 nuovi casi di Covid in Italia: sale il tasso di positività

admpumiddle

Chissà se le famiglie che oggi hanno perso i loro cari torneranno a sorridere e a vivere come prima, come qualcuno vuole, abolendo anche il coprifuoco.

In Italia ci sono 13.158 nuovi casi di coronavirus a fronte di 239.482 tamponi effettuati (mentre il giorno prima l'incremento era stato di 13.817 su 320.780 test).

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 217 decessi (contro i 322 di sabato) per un totale, da inizio emergenza, che arriva a 119.238.

In terapia intensiva sono ricoverati 2.862 pazienti mentre i guariti e dimessi del giorno sono 13.176 (3.382.224 in totale).

Terapie intensive e ricoveri in calo - Gli attualmente positivi in Italia sono 461.212 (in calo di 236 rispetto a sabato) mentre i ricoverati con sintomi sono 20.662 e in isolamento domiciliare ci sono 461.212 persone. Sono 2.862 i pazienti ricoveri in terapia intensiva, in calo di 32 unità rispetto a sabato nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 114 (il giorno prima 143).

Il tasso di positività è del 5,5%, in aumento rispetto al 4,3% di ieri.

La Regione che ha visto il maggior incremento di nuovi casi è la Lombardia (+1.967), seguita da Campania (+1.854) e Puglia (+1.203) e Lazio (+1.185).

