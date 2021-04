L'indice Rt nazionale scende a 0,81: mezza Italia in giallo

admpumiddle

La bozza del report settimanale di monitoraggio Iss-ministero della Salute ha rilevato nell’ultima settimana in Italia si osserva un lieve calo dell’incidenza e del livello generale di rischio.

“Questa settimana - si legge nel documento - si osserva ancora una lievissima diminuzione della incidenza settimanale (157,4 per 100.000 abitanti (12/04/2021-18/04/2021) vs 160,5 per 100.000 abitanti (05/04/2021-11/04/2021)”.

Complessivamente comunque “l’incidenza resta elevata e ancora ben lontana da livelli (50 per 100.000) che permetterebbero il completo ripristino sull’intero territorio nazionale dell’identificazione dei casi e tracciamento dei loro contatti”.

outstream

Nel periodo 31 marzo - 13 aprile 2021, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,81 (range 0,77- 0,89), in diminuzione rispetto alla settimana precedente e sotto l’uno anche nel limite superiore.

Inoltre, scrivono i tecnici, “si osserva un lieve miglioramento generale del rischio, con due Regioni (Calabria e Sardegna) che hanno un livello di rischio alto secondo il DM del 30 Aprile 2020.

Quattordici Regioni/PPAA hanno una classificazione di rischio moderato (di cui due ad alta probabilità di progressione a rischio alto nelle prossime settimane) e cinque Regioni che hanno una classificazione di rischio basso”.

ad_dyn<