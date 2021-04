Bonaccini: "Riaperture basate sulle valutazioni degli esperti non sulla propaganda della Lega"

admpumiddle

I rischi ci sono e bisogna dirlo. Ma è altrettanto vero che non può essere solo la Lega a incassare i meriti politici.

"La decisione del governo di riaprire è ponderata. È basata sulle valutazioni degli esperti. Ma attenzione, perché non è un liberi tutti".

Così il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini in un'intervista a Repubblica. "Il governo ha risposto alla rabbia e alla frustrazione delle persone, non certo alla propaganda della Lega".

"Il disagio sociale - ha aggiunto - lo sente chiunque ascolti veramente le persone e viva la realtà. Io dalla mattina alla sera mi confronto con amministratori, cittadini, mondo delle imprese e del lavoro, con chi aiuta i più fragili. Si percepiscono paura, ma anche rabbia e frustrazione. Su chi non ha i tavoli all'aperto nei proprio ristoranti Bonaccini ha spiegato che "alle decisioni prese, gradualmente e con le misure di sicurezza e necessarie, si affiancheranno anche le attività al chiuso che da troppo tempo non hanno potuto lavorare".

Sul coprifuoco che resta alle 22 il governatore dell'Emilia Romagna ha detto che "noi tutti vogliamo il ritorno alla normalità, ma quello può farlo il Regno Unito, dove hanno vaccinato con la prima dose quasi tutta la popolazione. In altri Paesi stanno invece correndo ai ripari per il rialzo dei contagi. Sulle scuole trovo giusto che possano riaprire, salvo ovviamente che in situazioni fuori controllo. Non possiamo più rispondere solo con limitazioni e Dad".