Loredana Bertè e Patty Pravo contro l'omofobia: sì alla legge Zan

Il ddl Zan è ancora bloccato al Senato, precisamente nella commissione Giustizia guidata dal leghista Ostellari e non riesce ad approdare in aula perché Lega e Fdi continuano a fare ostruzionismo sul provvedimento, facendolo slittare di settimana in settimana.

Non solo i politici in Parlamento, ma anche gli artisti del mondo dello spettacolo stanno dando un contributo affinché la legge possa essere approvata, da Loredana Bertè a Nina Zilli passando per Malika Ayane, Alessandra Amoroso, Patty Pravo.

E, sui loro profili social, mostrano una mano con la scritta 'ddl Zan'.

Una vera e propria presa di posizione che non ha lasciato insensibile neppure Alessandra Mussolini e che ha coinvolto anche Rocco Siffredi.

A partecipare alla levata di scudi a favore del ddl Zan, ci sono anche Lodovica Comello, Enzo Miccio, Martina Colombari e la conduttrice Francesca Fialdini.