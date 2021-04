Gli endorsement inaspettati: Alessandra Mussolini appoggia il Ddl Zan

admpumiddle

Un endorsement che non ti aspetti, quello di Alessandra Mussolini alla legge Zan: la ex europarlamentare ha infatti postato su Instagram una foto co0n scritto 'Ddl Zan' sulla mano, un trend in questi giorni ripreso da molti esponenti del mondo dello spettacolo per manifestare la loro vicinanza al tema, e ha scritto: "Subito la legge, mai più discriminazioni".

Un appoggio che stupisce, considerando non solo il cognome, da cui Mussolini non si è mai voluta distaccare (anzi offendendosi quando si tocca l'argomento), ma anche per le posizioni vicine all'estrema destra che hanno sempre caratterizzato la sua visione politica. Non solo: in molti si ricordano che nel 2006, Mussolini si rivolse a Vladimir Luxuria dicendo 'meglio fascista che frocio'.

Il post ha suscitato l'immediata ilarità del web: "Compagna Mussolini guidaci verso la rivoluzione" scrive infatti qualcuno.