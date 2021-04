Freddo e temperature sotto la media in Italia fino al weekend: ecco tutte le previsioni

admpumiddle

Un assaggio prima a inizio aprile e un calo termico dal weekend di Pasqua in poi.

Aria fredda polare ha iniziato a interessare l'Italia e ancora oggi i valori termici stentano a risalire con decisione.

Questa situazione proseguirà almeno fino al weekend, poi tornerà un clima decisamente più mite.

Il team del sito www.iLMeteo.it informa che attualmente le temperature si trovano sotto la media di circa 6-8°C al Nord e 5°C al Centro-Sud con conseguenti valori massimi che si fermano a 12-13°C al Settentrione, come a Torino, Milano, Venezia e Bologna e non superano i 15-17°C sul resto d'Italia come a Firenze, Pescara, Napoli e Roma, salvo per isolate eccezioni.

outstream

Nei prossimi giorni questa situazione non si sbloccherà nonostante il maggior soleggiamento ci farà credere il contrario.

Di notte farà ancora freddo con temperature che sfioreranno gli zero gradi su molte città del Nord e di giorno le colonnine di mercurio non si schioderanno dai valori prima detti.

Soltanto con l’inizio della prossima settimana, quindi da lunedì 19 aprile si prevede un contenuto aumento termico sull'Italia, con valori massimi che finalmente punteranno i 19-20°C su gran parte delle città.

Mercoledì 14. Al nord: cielo poco nuvoloso, peggiora in serata al Nordovest. Al centro: più nubi su Abruzzo e Molise. Al sud: a tratti nuvoloso, qualche piovasco in Calabria.

ad_dyn<

Giovedì 15. Al nord: deboli nevicate sulle Alpi a quote basse, più sole altrove. Al centro: nubi e isolate nevicate sui rilievi abruzzesi, nubi sparse altrove. Al sud: piogge deboli in Sicilia, nubi sparse altrove.

Venerdì 16. Al nord: cielo sereno. Al centro: peggiora in Sardegna con piogge diffuse, molte nubi altrove. Al sud: piovaschi in Sicilia, poi piogge su Cilento, potentino e cosentino.