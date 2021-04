Parte oggi l'esperimento vaccinale in Basilicata per gli over 60 ma finisce male: intervengono i Carabinieri

admpumiddle

Stamattina in Basilicata è partita una tre giorni di inoculazioni Astrazeneca, senza prenotazione ed esclusivamente per la fascia 60-79. Il risultato? In centinaia assembrati per fare il vaccino.Il distanziamento? Un miraggio.Già prima di metà mattinata, hanno spiegato fonti locali, centinaia di persone erano accalcate in attesa di ricevere la propria dose.Il quotidiano locale La Nuova del Sud già alle 10 riportava foto della calca davanti al centro vaccinale di Potenza e del traffico bloccato nella zona.Una bella notizia la grande partecipazione, un po’ meno edificanti gli assembramenti in tempi di pandemia.

Pioggia di critiche sui social. “Si vaccina senza prenotazione, ed eccovi i risultati. Gran bella scelta degli amministratori locali”, scrive un utente su Twitter. Il consigliere di opposizione, Mario Polese, vicepresidente del Consiglio regionale, ha annunciato un’interrogazione: “Bene il principio di accelerare con i vaccini per mettere in sicurezza la popolazione ma non a discapito della sicurezza stessa”.

Polemiche che non sembrano toccare il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, che in un post su Facebook ha scritto: “La convocazione Astrazeneca è stata un successo e notevole è l’afflusso di persone alle tende del Qatar”.

Anche in Puglia è stato fatto un esperimento simile ma, scrive l’Ansa, le code sono stare regolari e l’assalto temuto non ci sarebbe stato.

La vaccinazione free, oggi, era programmata solo per i 79enni.

