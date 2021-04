Giani si difende dalle critiche: "La nostra campagna vaccinale è vincente e i dati lo dimostrano"

admpumiddle

Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, in un'intervista al "Corriere Fiorentino" si è difeso dalle critiche, sulla campagna vaccinale, che lo hanno travolto .

"La campagna vaccinale in Toscana si sta rivelando vincente: lo dimostrano le 5 tabelle pubblicate dal presidente Draghi. Tra i 70 e 79 anni siamo secondi in Italia per vaccinati, negli over 80 decimi. Certo, partivamo dalle ultime posizioni.

Ma nelle Rsa siamo tra i primi. Per gli operatori sanitari siamo primi, per gli insegnanti all'81%. Le nostre scelte vaccinali sono le migliori d'Italia, lo dice l'agenzia di analisi Youtrend".

Con il senno di poi, vaccinerebbe ancora il personale sanitario non in prima linea? "Secondo i nuovi parametri del commissario Figliuolo abbiamo fatto bene - ha risposto Giani - Il personale sanitario non operativo oggi deve essere vaccinato per legge, anche quello che svolge funzioni sociosanitarie in ambienti libero-professionali".

Con il nuovo piano del Commissario Figliuolo per la campagna vaccinale toscana "non cambia nulla - ha sottolineato - La circolare di Figliuolo sembra ripercorrere le linee su cui ci siamo concentrati nell'ultimo mese. Usiamo il vaccino Pfizer sugli over 80, l'AstraZeneca per i 70-79 e Moderna per i fragili".

Sugli avvocati vaccinati che sono stati un caso a livello nazionale, il presidente della Toscana ha replicato: "Non ho partecipato a questa scelta, è stata presa all'inizio della campagna vaccinale e mi rimettevo al Dipartimento sanità. Da quello che ho capito, il governo ha dato indirizzo di coprire le categorie essenziali: sanità, insegnanti e giustizia. C'era una circolare del ministro Bonafede che diceva: vaccinate con rapidità e efficienza tutto il comparto giustizia. Per 20 giorni tutti, magistrati e avvocati, hanno avuto accesso ad AstraZeneca. Poi gli indirizzi sono cambiati: ma noi per primi avevamo chiesto al governo di andare per classi di età. Ma si sta parlando di 10 mila AstraZeneca usati per tutto il comparto giustizia su 129 mila erogati in totale: è un caso che non merita l'attenzione mediatica che si è voluta dare".

Sugli sviluppi della campagna vaccinale, Giani ha evidenziato che in prospettiva c'è da usare tutti i Pfizer per completare i vaccini agli over 80, e poi rafforzare con Pfizer i Moderna per gli estremamente fragili. Il canale AstraZeneca e Johnson & Johnson sarà per l'età 70-79". Quanti sono gli operatori sanitari che hanno rifiutato il vaccino? "Mi dicono tra il 5 e il 10%. Ma dentro c'è anche chi non l'ha fatto perché era malato, ha avuto il Covid quando è stato chiamato, aspettava il vaccino più congeniale, ha patologie. Valuteremo dopo".

A chi ritiene che la Toscana sembra aver perso autorevolezza e peso politico a livello nazionale, Giani ha risposto: "La Toscana sta uscendo come una delle migliori sul piano vaccinale. L'autorevolezza sta nelle tabelle del presidente del Consiglio dei ministri, il sistema sanitario toscano ne esce bene. La politica toscana meno presente? Ha sofferto, in questi ultimi anni, una scarsa presenza nelle istituzioni di governo. Mi pare che, con il pisano Enrico Letta segretario del Pd e la scelta del sottosegretario ai Rapporti con il parlamento, Caterina Bini, stia recuperando questo ruolo nazionale".

