Pillon sfotte Fedez per il suo appoggio al Ddl Zan, la replica: "Argomenti da vero senatore..."

Com’era quella cosa su Elodie e il rispetto?

Argomentazioni da vero Senatore comunque

E anche oggi lo stipendio ce lo siamo portati a casa con il sudore di un tweet eh caro Pillon https://t.co/ch3WkOZQlC — Fedez (@Fedez) April 8, 2021

Continua la 'faida' su Twitter tra il senatore Simone Pillon e Fedez, con argomento sempre il Ddl Zan. Pillon, che ha dichiarato la sua personalissima santa crociata contro qualunque esponente del mondo dello spettacolo che in questi giorni sta dando il suo appoggio alla legge contro l'omofobia, parte con un tweet contro Fedez che aveva, a sua volta, commentato cosa era successo in Commissione Giustizia."Fortunaz che oggi Fedez ci spiegaz cosa è successo ieriz in commissionez", ha twittato ironicamente in risposta il senatore del Carroccio. Pronta la replica del rapper nelle sue stories: "Si può esprimere un pensiero in maniera civile senza che un senatore della Repubblica si metta a prenderti per il c...?", ha scritto Fedez.