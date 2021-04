Per proteggere il racconto dal gelo a Montalcino scaldano le vigne

admpumiddle

Il tepore primaverile sta tardando ad arrivare e negli ultimi giorni il gelo ha abbracciato buona parte dell'Italia.

Non ha fatto eccezione nemmeno la Toscana e uno dei suoi luoghi simbolo, Montalcino (Siena), la terra da cui nasce il Brunello, eccellenza del Made in Italy nel mondo.

Per contrastare le gelate primaverili, con temperature che calano repentinamente quando il sole tramonta, i produttori hanno fatto squadra e si sono messi all'opera, in piena notte, per evitare che i gradi in vigna scendessero troppo in un periodo ritenuto importante perché la vite si trova all'inizio della fase vegetativa.

Molti vignaioli di Montalcino sono passati all'azione con un piano comune: riscaldare l'aria bruciando grandi rotoli di paglia posizionati nei vigneti.

Un'operazione che ha regalato anche uno spettacolo visivo di grande suggestione come si vede dalle immagini pubblicate sui social network.

Ma, soprattutto, è l'ennesima dimostrazione di quanta cura e amore hanno i produttori che, tutti i giorni, seguono i propri vigneti in ogni minimo dettaglio con un occhio anche al cielo. Particolari che fanno la differenza per produrre vini unici, come il Brunello di Montalcino.

Tommaso Cortonesi, proprietario dell'omonima griffe e consigliere del Consorzio del vino Brunello di Montalcino ci racconta come i vignaioli sono intervenuti per riscaldare le vigne.

''Il risultato lo vedremo tra qualche giorno nei germogli, siamo fiduciosi.

Abbiamo fatto questa scelta perché la paglia non genera fuoco ma un fumo che rimane basso come altezza e permette così di riscaldare l'aria. Inoltre la paglia brucia lentamente e abbiamo deciso di bagnarla sopra in modo da produrre più fumo con un fuoco più lento.

Non siamo in uno stato vegetativo avanzato - ha aggiunto Cortonesi - le gemme devono prevalentemente schiudersi.

A La Mannella abbiamo registrato temperature di uno/due gradi sotto lo zero''.

