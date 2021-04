L'Italia diventa zona rossa: ecco cosa sta succedendo

admpumiddle

Come lo scorso Natale, saremo costretti a passare le festività nelle nostre abitazioni: tutta l'Italia diventa infatti zona rossa per il weekend di Pasqua e Pasquetta, con regole ancora più severe in alcuni territori.

In Campania, Puglia e Liguria divieto di accesso alle seconde case per residenti e non residenti. In Sicilia e Sardegna si entra solo con l'esito negativo del tampone.

Il Viminale intensifica i controlli sulle strade.

Intanto nel mondo i casi di Covid superano la soglia dei 130 milioni.

In Sicilia iniziate le vaccinazioni nelle chiese - Sono cominciate alle 8 le vaccinazioni anti-Covid nelle 300 parrocchie in Sicilia.

Sono 5.867 i cittadini, della fascia dai 69 ai 79 anni, che si sono prenotati rispondendo all'iniziativa prevista dal protocollo d'intesa siglato tra il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, e la Conferenza episcopale siciliana e che prevede l'utilizzo dei locali delle parrocchie siciliane come "punto vaccinale di popolazione".

Figliuolo: "Aprile mese decisivo per le vaccinazioni" - "Ad aprile si incrocia un consistente arrivo di vaccini con la verifica delle capacità dei vaccinatori e dei punti di vaccinazione. Se il sistema regge e mi porta ad avere 500mila vaccinazioni al giorno a fine mese, a fine settembre chiudo la campagna".

Lo dice il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario per l'emergenza Covid, ricordando che ora "dobbiamo spingere Big Pharma a onorare gli impegni".