Brutta l'Italia irresponsabile che salta l'appuntamento per il vaccino (non avvisa) e fa buttare la dose Pfizer

La campagna vaccinale sta andando sicuramente al rilento per tanti motivi. La gestione scadente dei governi regionali, la mancanza di tutte le dosi comprate e non fornite dalle case farmaceutiche ma anche per la superficialità e l'ignoranza di troppe famiglie italiane.

Operatori sanitari mi hanno raccontato che in Sardegna per esempio (la mia Regione) sono tantissimi coloro che non presentandosi all'appuntamento, senza avvisare, fanno scongelare la dose Pfizer per nulla, costringendo così medici e infermieri a buttarla.

Io propongo multe, se non hai una giustificazione valida per non esserti palesato. Quel vaccino poteva andare alla persona successiva nella lista. E' importante evitare soprattutto in questo momento di sprecare anche una sola fiale.

Nell'Isola si parla del 30% delle prenotazioni che per pura immaturità e nessun senso dello Stato e della salute pubblica, sono saltate nelle ultime settimane.

C'è gente che non lavora da mesi per tenere la curva del contagio gestibile e non intasare le terapie intensive. Intere categorie alla fame. Un Paese bloccato, un Paese che vede morire da un anno una media di 300 persone al giorno, giovani che non vanno a scuola, depressione e povertà e c'è chi si permette di non avvisare se ha deciso di non farsi vaccinare?