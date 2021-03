L'Italia cambia ancora: lunedì rosse Calabria, Toscana e Valle d'Aosta

admpumiddle

Nuovo cambio di colori per alcune Regioni italiane, secondo i parametri del monitoraggio della cabina di regia contro il Covid-19: da martedì prossimo il Lazio passa in arancione, con conseguente riapertura delle scuole.

Brutte notizie per 8 regioni e la provincia autonomia di Trento, per le quali si prospettano altre due settimane di rosso. La new entry è la Val D'Aosta, che ha superato la soglia dei 250 casi settimanali ogni 100.000 abitanti e che rientra quindi nei parametri per il cambio colore. A rischio anche la Calabria, ma per l'Rt che si sta alzando.

Le altre Regioni che rimangono rosse sono il Friuli-Venezia-Giulia, il Piemonte, l'Emilia-Romagna, la Lombardia, la Puglia, le Marche e il Veneto, oltre la già citata provincia autonoma di Trento.