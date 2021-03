Figliuolo rassicura: il 29 marzo arriveranno 2,8 milioni di dosi di vaccino

admpumiddle

"Il 29 di marzo arriveranno, a livello nazionale, un milioni di dosi di Pfizer, un milione e 300mila di AstraZeneca e 500mila di Moderna". Lo ha annunciato il commissario per l'emergenza Covid, Francesco Figliuolo, nel corso della visita agli spazi dell'Ente Fiera di Catanzaro dove sorgerà uno dei quattro hub vaccinali previsti in Calabria. "Medici e infermieri - ha aggiunto Figliuolo - li troveremo con apposite convenzioni".



Intanto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, oggi ad 'Agorà' su Rai3, ha parlato della situazione relativa alle vaccinazioni in Italia e dei 9 milioni di cittadini che avranno la loro dose di vaccino anche il giorno di Pasqua.

"Il nostro fabbisogno" di vaccini anti-Covid "sarà progressivamente sempre più coperto. Abbiamo circa 10 milioni di dosi che sono state distribuite e per Pasqua i numeri cresceranno ulteriormente e arriveremo a 9 milioni di persone che hanno ricevuto almeno una dose.

Anche il giorno di Pasqua le persone si vaccineranno. Significa 9 milioni di persone che fra un mese, se incontreranno il virus, non prenderanno la forma grave della malattia e non moriranno".

Ha poi aggiunto "La campagna vaccinale sta andando avanti. Ora arriverà anche il vaccino J&J che inizierà a essere utilizzato fra la seconda e la terza decade di aprile.

È monodose e quindi il numero di dosi che arriveranno equivarrà a una dose un paziente" immunizzato.