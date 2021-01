Stiamo facendo invidia alla Germania: Italia e soprattutto Campania prime nella vaccinazione

“Proprio l’Italia stacca di molto sul vaccino quasi tutta Europa”, è il titolo dell’articolo di Welt sul primato italiano in Europa, nella campagna dei vaccini anticovid, parlando di un risultato “sorprendente” di cui la penisola stessa “si meraviglia”. Nel pezzo si sottolinea che il nostro Paese “lascia anche la Germania decisamente indietro”.Nel testo si citano i dati: il bollettino di martedì mattina ha mostrato che in Italia sono state vaccinate 718.797 persone, e cioè “più di ogni altro stato in Europa”. In termini proporzionali, rispetto alla popolazione, fa meglio solo la Danimarca, si rileva, con 2 persone vaccinate per ogni 100 abitanti, mentre “in Italia sono 1,16, in Germania solo 0,73”.

Die Welt cita poi anche un’altra sorpresa in materia: “È interessante notare come la tipica differenza fra nord e sud, che vede in genere il nord più efficiente e il sud più lento e caotico, sia in questo caso capovolta: la regione più veloce è la Campania”.

Il giornale prova infine un’analisi dei motivi del vantaggio italiano: potrebbe risiedere nel fatto che il piano nazionale preveda di vaccinare prima il personale sanitario, che si trova già nelle strutture adeguate a ricevere il vaccino.