Il bollettino giornaliero delle persone vaccinate in Italia: ecco quante sono, ancora troppo poche

Come ogni giorno aggiorniamo il bollettino del numero di persone che hanno ricevuto il vaccino: sono 118.554 le persone vaccinate in Italia contro il coronavirus secondo gli ultimi dati aggiornati alle 00.59 del 4 gennaio pubblicati sul portale del Commissario straordinario per l'emergenza Covid. Le donne vaccinate sono 71.104 mentre gli uomini sono 47.450.Tra le regioni al primo posto troviamo il Lazio (22.314 e il 48,7% di dosi somministrate su quelle consegnate). Seguono il Veneto (15.776), il Piemonte (12.604) e la Sicilia (11.636). Male la Lombardia con 3.126 persone vaccinate e il 3,9% di dosi somministrate su quelle consegnate.