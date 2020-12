La lettera della paziente guarita allo Spallanzani: "Avete salvato la mia vita rischiando la vostra"

Parole bellissime: "E' scritto nel Talmud di Babilonia: 'Chi salva una vita salva il mondo intero'. Voi avete salvato la mia, dedicandomi tempo e passione. Non mi sarà possibile dimenticarlo" e anche se "non so se mi ricorderete, io sicuramente vi porterò nel cuore. Avete un'amica in più".



Questo il grazie di una paziente Covid curata all'Istituto nazionale malattie infettive Spallanzani di Roma, che in una lettera postata su Facebook dal direttore sanitario dell'ospedale, Francesco Vaia, racconta la sua esperienza di malata assistita con amore, guarita e dimessa: "Io mi inchino davanti a chi rischia la propria vita per salvare quella degli altri", scrive."Egregio direttore Vaia, egregio professor Nicastri, gentile dottoressa D'Abramo, è finita - è l'incipit della missiva, inviata ai medici ieri sera - La mia degenza nel vostro ospedale si chiuderà tra pochissimo, dopo oltre 45 giorni carichi di emozioni. Ho avuto paura, non lo nascondo: questo virus maledetto incute terrore nonostante voi, uomini e donne di scienza, lo abbiate sufficientemente identificato e parzialmente snidato"."Ho avuto paura, lo confermo - ripete la paziente - ma qui mi sono sentita spalleggiata, protetta in ogni momento. Diciamo anche 'coccolata', perché anche questo serve quando si trascorre così tanto tempo lontano dai propri affetti. Non vi siete risparmiati, sappiatelo. In nulla. Non potrò dimenticare la grande cortesia di Andrea, lui che per primo si prese cura di me quando, in lacrime, la sera del 13 novembre, salutai mio marito e mio figlio e presi possesso del mio letto, il numero 14 (poi diventato 5). E come non citare tutte le infermiere che operano nella Quarta Divisione: instancabili, professionali e sempre con il sorriso"."Sapete quale è stato, per giorni, il mio cruccio più grande? Quello di temere che, una volta uscita da qui, nel caso avessi incontrato uno di voi, non avrei mai potuto riconoscerne le fattezze - prosegue la lettera della donna curata allo Spallanzani - Fa venire questi pensieri la bestia Covid. Perché ci costringe a vivere mascherati, come astronauti."E' stato un onore avervi conosciuto. Grazie, direttore Vaia, grazie professor Nicastri. Grazie dottoressa D'Abramo, anche per quella sua straordinaria sensibilità che, appena pochi minuti fa, mi ha dimostrato venendomi a salutare. Grazie a tutti per avermi riportato alla vita. Grazie - conclude la paziente - per avermi dimostrato che in questo Paese le eccellenze ci sono".