Dopo averli portati in Parlamento M5s rompe con i no-vax: "Subcultura pericolosa"

Ottime parole che, speriamo, possano segnare una linea che non potrà mai più essere valicata tra scienza e anti-scienza.E quindi mai dimenticare (perché non accada più) che è stato attraverso soprattutto M5s che i no-vax hanno trovato una sponda politica ai loro deliri e che - come sappiamo - alcuni di loro sono stati perfino candidati ed eletti in parlamento, nei consigli regionali e in altre elezioni locali.Ma è un bene che adesso M5s ne prenda le distanze."Chi ha preso di mira con ingiurie e minacce #ClaudiaAlivernini è il prodotto di una subcultura pericolosa che antepone surreali teorie complottiste ai progressi scientifici che sono alla base dello sviluppo delle nostre società. Claudia, io sono al tuo fianco!".Lo scrive in un tweet il ministro dei Rapporti col Parlamento Federico D'Incà.