Barbarie: il dirigente investe il sindacalista in presidio davanti alla fabbrica

Ora vediamo se ci saranno conseguenze penali e civili per quello che sembra un gesto scellerato di arroganza padronale e che ci riporta ai periodi più bui, quando le aziende facevano ciò che volevano con i lavoratori.Il segretario generale della Fim Cisl Lombardia, Andrea Donegà, è stato investito dall'auto guidata dall'amministratore delegato della Voss Fluid, azienda di Osnago, in provincia di Lecco, dove questa mattina era in corso il presidio permanente dei lavoratori e dei sindacati di fronte ai cancelli della società. Sul posto sono intervenute un'ambulanza e la polizia. A denunciarlo lo stesso Donegà, portato in ospedale per accertamenti."Stamattina è arrivato prima il consulente dell'azienda, velocissimo in auto rischiando di investire due lavoratrici", racconta Donegà. "Con un'arroganza inaudita ha inveito contro i lavoratori con tono minaccioso, dicendo 'vedrete tra qualche ora come dovrete vergognarvi'".Poi, continua il sindacalista, "è arrivato l'amministratore delegato, che ha iniziato a urlare che dovevamo vergognarci, inveendo con insulti pesantissimi contro i lavoratori e i sindacalisti. Poi ha accelerato investendomi e facendomi cadere. Fortunatamente le persone lo hanno fermato".