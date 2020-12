Iacopo Melio è positivo al Covid: "Può capitare a chiunque, anche a me che non esco da un anno"

Il Consigliere regionale per la Toscana e Cavaliere dell’Ordine al Merito Iacopo Melio racconta di essere positivo al Covid.

Ne dà notizia lui stesso sulla sua pagina Facebook, in un post in cui racconta che i primi tamponi erano risultati negativi.

“Se mi sono ammalato io che non esco da un anno, e che vivo in una famiglia estremamente attenta e isolata dagli altri - scrive - significa che davvero può capitare a chiunque. Se credete, dite una preghiera per me; se non credete, inviatemi energie positive. Insomma - conclude - fate come preferite, basta che mi pensiate un po’ perché non è facile, e lo sapete”.

Melio su Facebook ricostruisce il modo in cui si è reso conto di essere positivo: “Venerdì mi sono svegliato con grosse difficoltà a respirare, così abbiamo chiamato il 118 e in ospedale mi hanno controllato: lastre ok, saturazione ok, tampone molecolare negativo sia io che mia mamma. Un grande grazie a chi mi ha assistito con gentilezza e professionalità, un po’ meno a quel falso negativo uscito addirittura in coppia. Perciò state sempre attenti ai risultati. Mi hanno rimandato subito a casa con la terapia, per evitare di contagiarmi in ospedale pensando fossero malanni generici, d’altronde la saturazione era sotto controllo. Nel frattempo mio babbo si è ammalato lunedì, il giorno dopo ha fatto il tampone ed è risultato positivo. A quel punto io e mia mamma abbiamo rifatto il tampone ieri, e siamo risultati positivi a conferma dei sintomi che avevamo”.