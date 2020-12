Crisanti avverte: "Prima che il vaccino abbia un impatto ci vorranno mesi"

Intervenendo ad Accordi e Disaccordi su Nove, il virologo Andrea Crisanti ha dichiarato: "Prima che il vaccino avrà un suo impatto ci vorrà del tempo perché è stato calcolato che bisognerà raggiungere perlomeno meno il 60-70% della popolazione. Ci vorranno mesi per arrivare a questo obiettivo. Sicuramente le zone gialle non sono sufficienti a bloccare la trasmissione del virus. Il Veneto è un esempio, sono settimane che la trasmissione aumenta e in questo momento è in testa".