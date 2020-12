Michele Emiliano polemico: "Il divieto di spostamento tra comuni è surreale"

Per il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il divieto di spostamenti tra comuni che dovrebbe essere confermato nel prossimo Dpcm "è surreale": "Se uno abita a Roma può muoversi in diverse località, se è di Bari un po' meno ma ci riesce, ma se uno abita in comuni di pochi abitanti è come vivere a Ventotene durante il fascismo".



"Al governo chiediamo una sola cosa: chiarezza. La Puglia - ha continuato il governatore - per il nuovo Dpcm chiederà di fare al più presto, quantomeno per avere le idee chiare su cosa fare in un periodo di vitale importanza. Il governo fa a modo suo, ma le regioni hanno esigenze diverse. C'è il serio rischio di fare cosa sbagliate durante il Natale".