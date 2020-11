Dal 25 novembre in Campania riaprono asili e prime elementari (ma non dappertutto)

Il 25 novembre in Campania le prime elementari e le scuole per l'infanzia torneranno all'insegnamento in presenza: lo ha annunciato l'assessore alla Scuola Lucia Fortini.



"Poiché secondo la scorsa ordinanza del presidente si doveva tornare in presenza il 24, quindi da domani - ha spiegato Fortini - si è ritenuto di dover dare un minimo di tempo per l'organizzazione delle attività alle scuole ma anche ai sindaci. Quindi si tornerà in presenza dal 25 e si avrà tutto il tempo per riorganizzarsi".Molti sindaci campani, in ogni caso, nei giorni scorsi hanno emesso ordinanze con le quale si proroga la sospensione dell'attività didattica in presenza: tra questi il sindaco di Giugliano in Campania (l'ordinanza proroga lo stop all'attività in presenza fino al 4 dicembre), di Ischia (29 novembre), di Forio d'Ischia (29 novembre), di Castellammare di Stabia (29 novembre), di Pomigliano d'Arco (7 dicembre), di Torre del Greco (5 dicembre), di Pagani (11 gennaio), di Fisciano (7 dicembre), di Siano (fino a nuova comunicazione), di Sant'Anastasia (3 dicembre). Lo scorso 20 novembre il presidente dell'Anci Campania, Carlo Marino (sindaco di Caserta), in una lettera inviata al presidente De Luca chiedeva lo slittamento della ripresa della didattica in presenza nelle scuole dell'infanzia e primaria.