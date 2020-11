Puglia, Basilicata e Liguria in bilico verso la zona rossa

La riunione della Cabina di Regia è prevista il prosismo venerdì e in teoria non sono previsti cambiamenti nell'attuale 'geografia' italiana, ossia nessuna regione dovrebbe cambiare colore, a meno di profondi sconvolgimenti nei prossimi giorni. Unica nota contraria è quella del Mattino di Napoli, secondo cui c'è la possibilità di finire in zona rossa per Puglia, Liguria e Basilicata.In Puglia ieri si sono registrati 1234 casi e 36 morti. Secondo l’Assessore alla sanità a capo della task force regionale, Pierluigi Lopalco, la Regione ha parametri da “zona arancione”. “Noi per il momento abbiamo il sistema che regge, abbiamo gli indicatori che ci danno questi numeri. Comunque qualunque decisione viene presa di concerto con il governo”, ha dichiarato il virologo.