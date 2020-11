Da Speranza l'ok alle restrizioni per Veneto, Emilia-Romagna e Friuli

È arrivato l'ok del ministro Speranza alle ordinanze delle Regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna sulole misure più restrittive rispetto a quelle già previste: obbligatoria la mascherina fuori dall'abitazione ad eccezione di bambini e chi fa attività sportiva intensa, consentita l'attività sportiva e motoria nei parchi ma solo in aree periferiche e nel rispetto di almeno due metri di distanza, consentito l'accesso a pubblici esercizi non più di una persona alla volta, vietati i mercati se non in caso di apposito piano che prevede perimetrazione, sorveglianza e varchi di accesso e fortemente raccomandato garantire quando possibile l'accesso agli esercizi commerciali nelle prime due di apertura agli over 65 anni. Spetterà ai sindaci fissare ulteriori specifiche limitazioni. Non è permesso passeggiare nelle strade e nelle piazze dei centri storici delle città e nelle aree affollate.Sono sospese nelle scuole primarie e secondarie l'educazione fisica, le lezioni di canto e di musica con strumenti a fiato. Bari e ristoranti possono essere aperti dalle 15 alle 18 ma solo con consumazione da seduti. Grandi esercizi, outlet e centri commerciali sono chiusi il sabato e la domenica sono chiusi tutti i negozi ad eccezione di supermercati e altri negozi alimentari, edicole e farmacie.I trasporti possono essere riempiti al 50% della loro capienza massima. L'accesso agli impianti sportivi è consentito solo per eventi professionistici e solo dopo un tampone negativo effettuato nelle 72 ore precedenti.Nessun blocco alla mobilità tra Comuni. Le misure saranno valide dal 14 novembre al 3 dicembre.