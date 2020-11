Meloni sbarra la strada a Gino Strada: "Commissario in Calabria? Scelta ideologica"

Dopo la possibile nomina di Gino Strada a nuovo Commissario per la Sanità in Calabria, non sono mancate le reazioni dal mondo della politica.La leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni ha commentato così l'ipotesi Strada: "Mi pare una scelta molto politica. Mi chiedo se questo sia il tempo delle scelte politicizzate e ideologiche".Gino Strada è fondatore di Emergency, una delle Ong più importanti che opera in tutto il mondo.Le stesse Ong che hanno aiutato gli ospedali di Bergamo e nelle zone più a rischio della Lombardia.Due giorni fa, il consigliere della Lega e presidente della Commissione Sanità aveva chiesto proprio aiuto a tutte le Ong per gli ospedali in difficoltà della sua regione.Insomma, le Emergency sembrano andare bene soltanto ad alcuni colleghi dell'opposizione, mentre la Meloni si dimostra ancora una volta polemica contro le organizzazioni non governative, che sembrano rappresentare il nemico più grosso anche in una situazione di tale emergenza.