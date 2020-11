L'appello di Bettini (Pd): "Basta spettacolarizzare le divisioni tra gli esperti, la gente è confusa e stanca"

Il dirigete nazionale del Pd, Goffredo Bettini, ha dichiarato: "L'opinione pubblica è confusa, frastornata e impaurita dall'enorme fiorire di tesi che riguardano direttamente la salute delle persone, la probabilità di sopravvivere e la speranza di una cura. La ricerca, il confronto e la difesa delle proprie opinioni vadano avanti. Ma in una sede comune più appartata, nella quale gli esperti possano scambiarsi i dati e si possano proporre ai cittadini le soluzioni maggiormente condivise. La stessa informazione più che affondare il coltello sulle conseguenze, che ormai conoscono tutti, dell'azione del virus sui corpi umani, si dedichino maggiormente a proporre le forme di responsabilità virtuose sulle quali la maggior parte del mondo scientifico converge"."È naturale - ha aggiunto - che sul piano scientifico ci siano opinioni diverse. Un po' meno che esse si divaricano fino a diventare opposte. Ma si sa: dalla scienza non si può pretendere la verità. Essa è in grado solamente di ridurre l'errore. Ed è già tanto. Se questo è il presupposto, comprendo la diversità delle analisi, dei suggerimenti nella condotta che si deve mantenere, del differente allarme che si manifesta nella comunità scientifica. Ritengo invece dannoso, in alcuni casi cinicamente dannoso, spettacolarizzare le proprie opinioni in una gara a renderle più originali, più convincenti, più raccomandate per efficacia".