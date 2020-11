A Milano l'Esercito attiva il punto vaccinale antinfluenzale: 600 dosi al giorno

All'ospedale militare di Via Saint Bon a Milano è partita la campagna vaccinale in collaborazione tra "ASST Santi Paolo e Carlo" ed Esercito per somministrare il vaccino antinfluenzale partendo dalle categorie considerate a rischio.E' possibile prenotarsi attraverso un numero verde attivato da Regione Lombardia 800638638. La capacità della struttura, al momento, è di 600 vaccini al giorno. Ad annunciarlo sono Matteo Stocco Direttore Generale ASST Santi Paolo e Carlo e il Colonnello Fabio Zullino, direttore del centro ospedaliero militare.