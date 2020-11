Nessuno è d'accordo sulla chiusura delle scuole in Puglia: si divide anche il Tar

Inizialmente, infatti, il Tar aveva annullato l’ordinanza della Regione Puglia, che prevedeva la (nuova) chiusura delle scuole a causa del diffondersi della pandemia, giustificando la decisione con l’impossibilità di tanti studenti di poter seguire le lezioni correttemente anche da casa. La mancanza di tablet e computer appositi, secondo il deputato leghista pugliese Rossano Sasso, il quale fa parte anche della Commissione Cultura della Camera dei Deputati, certificava un duplice fallimento: non solo della Regione di Michele Emiliano ma anche del Ministero e di Lucia Azzolina. “Anziché sperperare denaro pubblico in cose inutili, faccia stanziare dal suo Ministero più risorse per tablet e connessioni veloci. Emiliano, da parte sua, si sforzi di migliorare il servizio di trasporto pubblico e soprattutto, predisponga un piano massiccio di tamponi antigenici per studenti ed insegnanti”, ha dichiarato.

Passata qualche ora, però, una sezione di Lecce del Tar della Puglia ha

respinto una seconda richiesta di sospensione dell’ordinanza della Regione Puglia di chiusura delle scuole presentata da alcuni genitori salentini. Il tribunale ha infatto ritenuto “prevalente” il diritto alla salute su quello allo studio, fissando l’udienza collegiale di merito al 25 novembre, il giorno dopo la scadenza dell’ordinanza regionale che da fine ottobre ha disposto la didattica a distanza in tutte le scuole a partire dalle elementari. Il presidente del Tar di Lecce, Eleonora Di Santo, ha così rigettato la domanda cautelare “ritenuto che il necessario contemperamento del diritto alla salute con il diritto allo studio nella attuale situazione epidemiologica vede prevalere il primo sul secondo, comunque parzialmente soddisfatto attraverso la didattica a distanza, attesa la necessità, in ragione del numero complessivo dei contagi, da apprezzare tenendo conto della capacità di risposta del sistema sanitario regionale, di contenere il rischio del diffondersi del virus”.

Infatti, poiché il provvedimento impugnato ha un termine temporale fissato al 24 novembre prossimo, il Tribunale ha ritenuto “le prioritarie esigenze di tutela della salute possano giustificare un temporaneo sacrificio sul piano organizzativo delle famiglie coinvolte”.