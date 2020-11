Puglia e Sicilia zone arancioni, Arcuri spiega: "Da considerare l'evoluzione del virus"

Il Commissario Straordinario per l'emergenza Covid 19, Domenico Arcuri ha spiegato in chiarito in conferenza stampa alcuni dubbi sulla divisione in zone del territorio nazionale.

Alcuni regioni non hanno preso bene la severità del provvedimento, tra cui la Puglia e la Sicilia, classificate come zona arancione.

“Il rischio per l'attuale stato della pandemia, quanto alla sua probabile evoluzione è più alto e sono state considerate cosiddette zone arancioni, in cui c'è un lieve inasprimento delle misure rispetto a quelle delle zone cosiddette gialle".

"Io comprendo – prosegue Arcuri - che i cittadini delle regioni in cui c'è un maggior inasprimento per una parte non comprendono e per un'altra parte provano una qualche delusione, una qualche sofferenza. Penso che tutti i sistemi quando vengono introdotti hanno bisogno di una curva di apprendimento da parte dei destinatari del loro funzionamento: è quello che stiamo vivendo in queste ore. Però credetemi, lo dico ai cittadini italiani e in particolare cittadini delle regioni che purtroppo hanno avuto un inasprimento maggiore delle misure, questa articolazione è davvero nell'interesse dei cittadini tutti. Credo che le prossime ore, i prossimi giorni, serviranno a tutti a comprenderne e ancora di più l'importanza e la portata".