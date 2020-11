Da Toti parole degne delle Ss naziste: da lui non voglio essere tutelato

Ho lavorato per tanti anni e mi sono sentito chiamare in diversi modi: lavoratore, operaio, impiegato, quadro, esubero, cassintegrato, oneroso, avanti con l'età (a 44 anni mentre ero in Cig), poco remunerativo e forse qualche termine mi sfugge. A dire il vero ci sono stati anche altri aggettivi più gratificanti.Da pensionato giovane, non per mia scelta in quanto avrei preferito continuare a svolgere il mio lavoro, più o meno scherzosamente, mi sono sentito dire che stavo rubando la pensione, che campavo alle spalle degli altri e anche ladro di futuro. Ci sta, fa parte del gioco della vita (sempre più di merda).Ma le parole del presidente della regione Liguria, Toti, pronunciate quando si sente in giro sempre più spesso una certa intolleranza verso gli anziani, e i pensionati in genere, sono a dir poco inqualificabili."Persone perlopiù in pensione, non indispensabili al processo produttivo del Paese che però vanno tutelate".E' quel tutelate che stona nella frase violenta, volgare, direi nazista. Quel tutelate è fuori posto, è una misera foglia di fico messa lì a coprire un pensiero degno di una Ss. Il primo pensiero dopo aver letto questa frase è andato alle cliniche tedesche dove venivano portati i disabili e altre varie categorie, per essere sottoposti ad esperimenti ignobili mentre ai parenti si diceva che erano stati portati in cliniche dove sarebbero stati sicuramente meglio.No, da Toti non voglio essere tutelato. E nemmeno dai suoi sodali che rispondono ai nomi di Salvini, Meloni e Berlusconi, che dopo aver tanto sbraitato per essere coinvolti nelle decisioni si sono tirati bellamente indietro dal mettere le mani nella cacca, come, più o meno bene, stanno facendo coloro che ci governano.D'altronde "il coraggio, uno, se non ce l'ha, mica se lo può dare", grazie Alessandro Manzoni .