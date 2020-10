L'appello di Galli per il weekend di Ognissanti: "Non affollate i cimiteri, uscite solo se necessario"

Il primario del Sacco di Milano Massimo Galli è particolarmente preoccupato per il weekend di Ognissanti, specie per il fatto che i cimiteri non sono stati chiusi come molti invece si auspicavano: "La situazione è sempre più preoccupante. In questo fine settimana state il più possibile a casa e limitate gli incontri anche con familiari ed amici allo stretto indispensabile. I nostri morti ricordiamoli nel cuore e nella mente e non affollando i cimiteri"

Il nuovo Dpcm non contiene norme per la chiusura dei cimiteri e la sospensione delle cerimonie. Spetta ai sindaci emanare le ordinanze restrittive per gestire il tradizionale afflusso di fedeli e scongiurare assembramenti e rischio di contagi.

Le regole sono comunque simili: mascherine, distanziamento e ingressi contingtentati. In alcuni comuni, specie in Campania, è stata disposta la chiusura totale dei cimiteri.