De Luca critica il governo: "La situazione si è aggravata anche per colpa loro"

Lui sostiene da tempo che le mezze misure non vanno bene. E non sta cambiando idea: "Oggi la situazione si è enormemente aggravata anche per i ritardi avuti dal governo e che continua ad avere".

A dirlo è il presidente della regione della Campania, Vincenzo De Luca, durante una diretta su Facebook. Anche se l'ex sindaco di Salerno ricorda che "il governo, così come tutti gli altri governi, come la Francia, la Germania o la Gran Bretagna, sono in una situazione difficilissima". De Luca, però, critica "il fortissimo ritardo del governo nelle decisioni, ritardo che continua ancora oggi" ed è convinto che "la logica del mezzo-mezzo e che scontenta tutti, non serve a risolvere i problemi".

"C'è stata una sottovalutazione grave dell'epidemia oggi e con tempi che sono incompatibili con il diffondersi dell'epidemia. Il Governo sta perdendo tempo prezioso perché i contagi si stanno accumulando e stanno portando al collasso il sistema ospedaliero italiano" conclude De Luca.

Le critiche alla Azzolina

"Sul mondo della scuola considero sconcertante la ripetizione di litanie che non hanno nessun rapporto con il livello dell'epidemia. Non si può ascoltare un ministro dell'Istruzione che ripete a pappagallo che dobbiamo tenere aperto. Ma tenere aperto che cosa? Quando hai realtà scolastiche dove registri centinaia di contagi, come si fa a ripetere frasi fatte?". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso di una diretta Facebook.

"Sulla scuola - ha ricordato De Luca - abbiamo preso decisioni per primi. Mi hanno messo in croce, ma adesso ovviamente stanno decidendo tutti quanti di prendere queste misure, per ultimo il collega Emiliano, Ma è evidente, quando hai dati di contagio che sono drammatici. Il ministro dice se i giovani non vanno a scuola vanno in mezzo alle strade. Non si possono sentire queste cose, erano in mezzo alle strade a giugno e a luglio e non c'era l'esplosione di contagio".

De Luca ha sottolineato che "come vettori di contagio la cosa più grave sono i bambini più piccoli, come verificato da un'indagine epidemiologica che abbiamo fatto in Campania nel mondo della scuola. I 0-5 sono asintomatici ma sono vettori terribilmente efficaci di contagio nelle famiglie. L'unica cosa seria che si poteva fare era l'estensione del congedo parentale, estendendo il lavoro da casa. Credo abbiano preso in queste ore questa decisione, ma andava presa un mese fa", ha concluso.