Quasi 200 positivi a Gela: il reparto di medicina riconverito in reparto Covid

Ditelo in Sicilia L'intero reparto di Medicina dell'ospedale Vittorio Emanuele di Gela (Caltanissetta) sarà trasformato in reparto Covid e accoglierà esclusivamente pazienti affetti dal virus Sars-Cov-2 che hanno sviluppato la malattia.

E' questa una delle decisioni scaturite dall'incontro urgente che il sindaco Lucio Greco ha chiesto alla direzione sanitaria dell'Azienda sanitaria provinciale, alla luce degli ultimi numeri relativi al contagio.

"I dati epidemiologici di questi giorni purtroppo parlano ancora di una costante crescita - dice il primo cittadino -. Al momento, per fortuna, si tratta soprattutto di positivi in isolamento domiciliare, ma più positivi ci sono e più è probabile che nei giorni successivi si debba assistere a un aumento dei ricoveri".

Il reparto di Medicina andrà ad affiancare il reparto di Malattie infettive dello stesso nosocomio e il Sant'Elia di Caltanissetta nella gestione sanitaria della pandemia. "Con i soggetti positivi che sfiorano quota 200 - dicono il sindaco e l'assessore alla Salute Nadia Gnoffo - ci stiamo preparando allo scenario peggiore, sperando che non si verifichi mai. Ci auguriamo che questo provvedimento urgente sia sufficiente a fronteggiare l'ondata e che sia l'ultimo che, in sinergia con l'Asp, siamo costretti ad attuare".