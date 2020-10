Covid, una strage al giorno: altri 217 morti, su anche contagi e ricoveri

Nuovo record di contagi in Italia: sono 26.831 i nuovi casi registrati di Covid-19, con 217 decessi in più (contro i 205 di ieri). I ricoveri sono quasi mille in più, con 115 in terapia intensiva, che raggiunge la cifra di 1.651. Gli attualmente positivi sono 299.191 (22.734 in più), mentre i guariti sono 3.878 in più, per un totale di 279.282.Si registra anche un record di tamponi effettuati: 201.452, 2.500 in più rispetto a mercoledì. Per quanto riguarda la singole regioni, si registrano 7.339 nuovi casi in Lombardia, 3.103 in Campania e 2.585 in Piemonte. Nel Lazio sono 1.995; la regione meno contagiata è la Basilicata (+86).