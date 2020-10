Con 200 morti al giorno, Barillari fa ancora il negazionista. E Taffo lo prende di mira: "Segnalatelo in massa"

Noi siamo un’agenzia funebre e questo non rientra nel nostro piano editoriale, ma questo è inaccettabile.



Stanno morendo più di 200 persone al giorno. Segnaliamo in massa questo soggetto per fargli chiudere l’account? @BarillariDav pic.twitter.com/7taD2D4l14

— TAFFO (@taffoofficial) October 29, 2020

Muoiono 200 persone al giorno: a questo siamo arrivati ma la drammaticità di questo momento non frena Davide Barillari, ex M5s nel Consiglio Regionale del Lazio, dal mettersi dalla parte dei negazionisti. Con uno sprezzo del dolore di chi per il Covid ha perso familiari e amici che dovrebbe far vergognare tutte le istituzioni di questo paese che troppo a lungo ha tollerato simili fenomeni.Sulla sua pagina twitter, Barillari condivide una foto con scritto #fineemergenza dove sono indicati i pronto soccorso di vari ospedali italiani completamente vuoti, per andare contro chi li vorrebbe pieni per il Covid. Al di là del fatto che sono mesi che gli italiani sanno che in caso di sintomi non è al pronto soccorso che devono recarsi, quelle foto - di cui non si sa la fonte, quindi potrebbero essere foto di repertorio - sono in netto contrasto con le migliaia di testimonianze che arrivano ogni giorno, da parte di cittadini italiani, che i negazionisti come Barillari semplicemente si rifiutano di vedere.Barillari viene addirittura segnalato da Taffo, la nota agenzia di Pompe Funebri che è diventata celebre per il suo approccio social molto ironico proprio sulla natura del suo lavoro. Ma stavolta Taffo non vuole far ridere: "Noi siamo un’agenzia funebre e questo non rientra nel nostro piano editoriale, ma questo è inaccettabile” scrive Taffo su Twitter. “Stanno morendo più di 200 persone al giorno. Segnaliamo in massa questo soggetto per fargli chiudere l’account?”, chiedono dall’agenzia.