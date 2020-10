Fosse per gli 'anti-tutto' del Covid arriveremmo alla catastrofe umanitaria ed economica

Fa un certo effetto vedere queste manifestazioni anti Stato, anti governo, anti un Presidente del Consiglio non eletto (che ci volete fare non lo capiscono proprio e perseverano nella loro ignoranza Forse sarebbe il caso di utilizzare una espressione molto volgare ma ve la risparmio), contro la scienza, contro i medici (a Rimini sono state vandalizzate 70 automobili di dottori, infermieri e operatori sanitari in genere), contro tutto e contro tutti. Manifestazioni fatte in nome di un popolo e con la bandiera italiana stretta nelle mani. In un connubio destra, destra estrema e anche una certa sinistra (non tappiamoci gli occhi prima che sia troppo tardi) con una certa presenza di malavita più o meno organizzata.Nessuno nega che ci sia dello scontento e che ci sia paura giustificata verso un futuro a dir poco opaco, ma qualcuno mi deve spiegare cosa si raggiunge con questa mescolanza, con questo essere anti tutto e pretendere dalla Stato (che si vorrebbe quasi abolire), dal Governo (che si vuol far cadere) aiuti a pioggia e un lasciar fare che porterebbe alla catastrofe umanitaria innanzitutto, economica, e sociale. E dove sarebbe finito il mega complotto planetario che voleva ridurre tutti in povertà? Allora non è vero che esistesse, in povertà, allo sfascio, alla rovina ci vorrebbero portare coloro che approfittando di preoccupazioni e paure più che giustificate, cavalcano l'onda di una protesta ormai fuori controllo.Bene, questo non è il mio Governo, ho le mie brave buone critiche ma lo difendo perché prima di tutto l'Italia.Ma in maniera vera e sana.E non per piccoli calcoli utilitaristici in termini elettorali e sovversivi.P.S. Al momento 13 carrozzerie di Rimini si sono offerte di riparare gratis le vetture vandalizzate. C'è sempre un filo di speranza!