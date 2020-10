Scontri violenti a Milano: i manifestanti anti Dpcm tentano l'assalto alla sede della Regione

Gli scontri arrivano anche a Milano: durante la protesta di piazza contro il nuovo Dpcm, un centinaio le persone hanno lanciato fumogeni contro gli agenti. Alta tensione anche a Napoli e Torino, dalla firma del Dpcm infatti le manifestazioni si susseguono in tutta Italia di giorno e di notte.A Milano è stata persino lanciata una molotov verso un'auto della polizia locale, che fortunatamente non è stata centrata. I manifestanti hanno danneggiato i dehors dei locali e rovesciato cassonetti mentre le transenne usate per il Giro d'Italia di ciclismo sono state lanciate nella scale della metropolitana.Un assalto sotto la sede della Regione Lombardia, a Milano, è stato tentato dai manifestanti che stanno protestando contro i provvedimenti del nuovo dpcm per contrastare la diffusione del coronavirus. Assalto sventato dalle forze dell'ordine, che presidiano la zona. I manifestanti dopo aver lanciato i fumogeni hanno sfondato diverse transenne, rovesciato i cassonetti e staccato gli spartitraffico provvisori, usati vicino alla sede di Palazzo Lombardia per dei lavori in corso.